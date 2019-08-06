Движение автомобилей на Лермонтовском проспекте в Москве восстановили

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Движение на Лермонтовском проспекте в Москве, которое ранее было осложнено из-за столкновения двух автомобилей, полностью восстановили. Об этом ТАСС сообщили во вторник в ГИБДД РФ.

"Сегодня вечером на Лермонтовском проспекте, 6 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали два человека. Из-за этого временно было ограничено движение в обе стороны. В настоящее время движение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.