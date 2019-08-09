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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичное МЧС распространило повторное экстренное сообщение о сильном ветре в Москве, который продлится до утра 10 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 18:00 мск 9 августа до 09:00 мск 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим, спасатели рекомендуют при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, автомобили парковать вдали от деревьев, а также на дорогах строго соблюдать скоростной режим и ПДД.

Ранее столичный главк МЧС распространял экстренное сообщение о дожде и сильном ветре в пятницу.

Накануне вечером в оповещении жителей и гостей Москвы об угрозе чрезвычайной ситуации было задействовано телевидение. В 20:00 в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со звуковым сопровождением.

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