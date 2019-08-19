Движение по проспекту Вернадского после аварии с автобусом восстановлено

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение по проспекту Вернадского в Москве восстановлено после ДТП с автобусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение по проспекту Вернадского частично перекрывалось, сейчас уже пришло в норму", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии пассажир упал в салоне автобуса и ушибся. Ему оказывается необходимая медпомощь.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автобус и две легковых машины столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. После аварии были перекрыты две полосы проспекта. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.