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Движение по проспекту Вернадского после аварии с автобусом восстановлено

Обстоятельства аварии устанавливаются

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение по проспекту Вернадского в Москве восстановлено после ДТП с автобусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение по проспекту Вернадского частично перекрывалось, сейчас уже пришло в норму", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии пассажир упал в салоне автобуса и ушибся. Ему оказывается необходимая медпомощь.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автобус и две легковых машины столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. После аварии были перекрыты две полосы проспекта. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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