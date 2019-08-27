Число постановлений за непропуск пешеходов на зебре в Москве сократилось более чем вдвое

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число постановлений за непропуск пешеходов на зебре в Москве сократилось более чем в два раза в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) во вторник в Twitter.

"За шесть месяцев 2019 года количество постановлений за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что количество камер увеличилось", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные власти откорректировали временные интервалы светофоров на 34 пешеходных переходах в различных районах столицы.

В 2019 году режим смены сигналов светофоров в столице изменен более чем на 1 тыс. пешеходных переходах, 19 наземных переходов стали регулируемыми. Всего в Москве установлено порядка 40 тыс. светофоров.