Собянин заявил о завершении интеграции Ярославской железной дороги и МЦК

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Интеграция Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК) завершена. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия новой железнодорожной платформы Северянин.

"Приятно слушать оповещение диктора о том, что открылся комфортный переход между Ростокино и Северяниным. Это крупный пересадочный узел между МЦК и Ярославской железной дорогой - одной из важнейших в пригородном сообщении. Возможность полной интеграции с МЦК - это возможности всех жителей этого направления воспользоваться комфортной пересадкой", - сказал Собянин.

Создание пересадочного узла Северянин-Ростокино является частью проекта интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Проект предусматривал перенос существующего остановочного пункта Северянин на несколько сотен метров южнее к линии МЦК и строительство переходов, связывающих ее со станцией МЦК Ростокино. Благодаря переносу платформ пересадка сократилась с 1,1 тыс. до нескольких десятков метров и занимает теперь около трех минут вместо прежних 15 минут.

В ходе работ были построены три новые пассажирские платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков и солнца. Пересадка осуществляется через южный подземный вестибюль станции "Северянин", оборудованный турникетами и кассами, с выходами к остановочному пункту МЦК "Ростокино" и Северянинскому проезду.

Через северный надземный вестибюль пассажиры смогут выйти на Северянинский проезд и проспект Мира - к торговым центрам METRO и "Золотой Вавилон". Кроме того, этот вестибюль обеспечивает безопасный переход местных жителей через железнодорожные пути.

Для удобства пассажиров оба вестибюля оборудованы эскалаторами и лифтами. По данным столичной мэрии, в настоящее время станцией "Ростокино" пользуются порядка 18 тыс. пассажиров в будние дни, из них около 8 тыс. - пассажиры электричек Ярославского направления, следующих из Ивантеевки, Мытищ, Пушкино и других городов, и порядка 10 тыс. - жители московских районов Ростокино, Лосиноостровский, Ярославский. Ожидается, что благодаря комфортной пересадке к 2022 году пассажиропоток этого транспортного узла увеличится почти в два раза - до 34 тыс. человек в сутки.