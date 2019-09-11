Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение на участке красной ветки метро от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" восстановлено. Об этом сообщается в среду в Twitter cтоличной подземки.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Сокольнический линии нет движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел на станции "Университет". О состоянии здоровья упавшего под поезд пассажира не сообщалось.