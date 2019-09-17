Сто миллионов пассажиров воспользовались МЦК с начала года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) с начала года перевезли 100 млн пассажиров. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Московское центральное кольцо с начала года перевезло 100 млн пассажиров! Спасибо, что вы выбираете МЦК", - говорится в сообщении.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция, с 23 из них можно пересесть на метро, с десяти - на пригородные электрички.