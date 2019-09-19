ВООП опровергло данные о превышении нормы концентрации аммиака в Очакове в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) после внутреннего расследования сочло недостоверными данные активистов экопоста организации о возникших вечером 17 сентября превышениях нормы концентрации аммиака в столичном Очакове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВООП.

Ранее участники экопоста в Очакове опубликовали данные о замерах воздуха с балконов своих квартир 17 сентября, на которых якобы были зафиксированы 7-10 кратные превышения нормы содержания этого газа в жилой зоне в период с 18:40 до 23:00 мск. Приборы для изучения качества воздуха они получили от ВООП в рамках проекта по созданию экопостов в регионах РФ. Так, специалисты организации закупают оборудование для измерения показателей воздуха и передают его активистам. Для них проводят обязательное обучение, оборудование постоянно проверяют на точность, а данные, полученные с экопостов, маркируют временем и геолокацией.

"Измерения с превышением ПДК по аммиаку, попавшие в прессу накануне, проводились на проверенном приборе "Геолан 1П", жителем района, который не проходил обучение для работы на таком оборудовании. По инструкции экопоста ВООП при обнаружении кратковременных разовых превышений значений прибор должен переводиться в режим усредненных измерений с экспозицией 20 мин. В данном случае этого сделано не было. Следовательно, утверждение о превышении ПДК не является достоверным", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ВООП пригласил жителей района на обучение.

Аммиак в норме

В Мосэкомониторинге ТАСС заявили, что не фиксировали превышений норм концентрации аммиака в городе как стационарными постами, так и передвижной экологической лабораторией при рейдах по жалобам жителей. "Превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций аммиака в 2019 году также не зафиксировано <…> Не фиксировались сверхнормативные значения по аммиаку ни вблизи очистных сооружений, ни вблизи иных возможных источников эмиссий аммиака <…> В частности, проведенные измерения концентраций аммиака в Очакове не превысили 0,1 ПДК (0,1 от нормы)", - сказали в учреждении.

В Мосэкомониторинге добавили, что у ВООП нет лицензии на мониторинг и измерения атмосферного воздуха, отбор проб и анализ данных.

Между тем жители продолжают жаловаться на плохое качество воздуха в Очакове. Мосэкомониторинг ранее фиксировал там кратковременные превышения норм содержания продуктов горения в атмосфере. По словам активистов, проблема сохраняется в течение пяти лет и заключается в том, что в этой промышленной зоне находится несколько десятков разрозненных предприятий разного масштаба, которые могут нарушать природоохранное законодательство.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ, в высоких концентрациях имеет резкий запах. По информации учреждения, основные источники поступления аммиака в Москве - очистные сооружения. Предельно допустимая разовая концентрация аммиака для жилых зон - 0,2 мг на кубометр.