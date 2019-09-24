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Зарплата депутата Мосгордумы составляет около 200 тыс. рублей

Сейчас зарплату в столичном парламенте получают только его председатель, заместители председателя и председатели 14 профильных комиссий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Зарплата депутата столичного парламента седьмого созыва составляет около 200 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник в интервью радиостанции "Вести ФМ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Получают заработную плату только депутаты, являющиеся председателями постоянно действующих комиссий: из 45 депутатов получают заработную плату председатель, заместители председателя, председатели 14 профильных комиссий. Это работает с 2014 года <…> На сегодняшний момент зарплата парламентариев составляет около 200 тыс. рублей", - сказал Шапошников.

Ранее депутаты Мосгордумы седьмого созыва Елена Шувалова и Сергей Митрохин заявили о необходимости расширить список имеющих право на получение зарплаты. По их словам, порядок, при котором заработная плата выплачивается не всем депутатам столичного парламента, является нарушением равенства прав депутатов. При этом Шувалова и Митрохин не были избраны председателями профильных комиссий парламента.

В соответствии с законом Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 "О статусе депутата Московской городской думы", участие депутата Московской городской думы в работе комиссий является одной из форм депутатской деятельности. Депутат думы осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Председатель, заместители председателя, а также руководители постоянных структурных подразделений осуществляют свою деятельность в думе на профессиональной постоянной основе", - значится в пояснительной записке к проекту постановления "О перечне комиссий, руководители которых осуществляют свою деятельность в Московской городской думе на профессиональной постоянной основе".

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