Введение штрафов за руферство планируют обсудить в Мосгордуме

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Необходимость введения административной ответственности за незаконное пребывание граждан на крышах зданий, строений и сооружений обсудят в столичном парламенте, сообщил в интервью ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы не оставим нерешенным опрос об ответственности за руферство. Москва как мегаполис с высотными зданиями изобилует такими желающими рисковать своей жизнью и безопасностью окружающих. Депутаты рассматривают введение административной ответственности за незаконное пребывание граждан на крышах зданий, строений, сооружений. При этом запрет не будет распространяться на деятельность специальных служб, ресторанов и кафе, законно размещающихся на крышах зданий", - сказал он.

Глава Мосгордумы отметил, что эта инициатива потребует подготовки проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ. Кроме того, ранее депутаты поддержали проект закона об усилении ответственности за другое вредное здоровью увлечение молодежи - зацепинг на транспорте. Было направлено предложение в федеральный парламент увеличить штрафы за повторное нарушение правил нахождения на железнодорожном транспорте, а также на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метрополитене.

"В последнее время обеспокоенность вызывают несчастные случаи, происходящие с участниками квестов, что вызывает вопрос о необходимости дополнительного правового регулирования, усиления требований безопасности, в первую очередь, для защиты несовершеннолетних, а также контроля за деятельностью квест-организаторов. Действующее законодательство не содержит определения понятия "квест" и не предусматривает самостоятельного регулирования деятельности по их организации и проведению. Как решить проблему безопасности и какими будут правила для организаторов квестов - эти вопросы пока в стадии проработки", - сказал спикер столичного парламента.

По его словам, в парламенте уже состоялось обсуждение с представителями данной сферы, на котором звучали предложения по лицензированию деятельности по организации и проведению квестов и саморегулированию отрасли путем создания, например, "Ассоциации квестов", которая могла бы самостоятельно разрабатывать и утверждать соответствующие стандарты и правила.

Игровые комнаты для детей

Ранее на круглых столах шестого созыва в Мосгордуме были озвучены предложения о разработке правовых норм, регулирующих работу игровых комнат. Катализатором обсуждений стала трагедия в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Депутаты седьмого созыва планируют вернуться к этому вопросу.

"Требования к работникам детских игровых комнат в торговых центрах должны быть закреплены в законодательстве по аналогии с требованиями к педагогическим работникам. Например, отсутствие судимости, наличие медицинской книжки, дееспособность. Введение таких правил необходимо для обеспечения безопасности детей", - сказал Шапошников.

По его словам, также предложено установить обязанности для родителей, такие как предъявление паспорта, предоставление способов оперативной связи, письменное согласие на временный присмотр за детьми.

"Кроме того, в осеннюю сессию Мосгордума обсудит законопроект, направленный на решение проблемы отказов от прохождения вакцинации, и выйдет с соответствующей федеральной законодательной инициативой в Государственную думу. Во многих странах Европы вакцинация является обязательной, без нее ребенка не просто не допустят в образовательные учреждения, но могут и оштрафовать его родителей на внушительные даже по европейским меркам суммы. Другие же страны, где вакцинация пока не обязательна, находятся в процессе пересмотра соответствующей политики из-за недавних вспышек кори", - сказал спикер Мосгордумы.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.