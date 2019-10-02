Собянин и Белозеров открыли новые платформы на Белорусском вокзале Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в среду открыли новый пригородный павильон и дополнительные платформы на Белорусском вокзале, необходимые для запуска Московского центрального диаметра (МЦД).

"Мы полным ходом продолжаем работать для того, чтобы в конце ноября, как и обещали, открыть первые два центральных диаметра МЦД-1 и МЦД-2 совместно с железными дорогами, с коллегами из Московской области", - сказал Собянин. Он напомнил, что ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД, которые заметно ниже традиционных цен на проезд в пригородных электричках.

"Коллеги обкатывают новые поезда "Иволга" для запуска МЦД, и полным ходом идут масштабные работы по технологической инфраструктуре. Здесь на Белорусском вокзале запущены две новые платформы, которые очень важны для запуска МЦД на этом направлении", - сказал мэр. Он поблагодарил Белозерова за совместную работу и поздравил с прошедшей годовщиной РЖД. "Железные дороги - это часть транспортной инфраструктуры, которая обслуживает миллионы москвичей. Благодаря плодотворной совместной с вами работе с каждым годом все большее значение играет РЖД", - добавил Собянин.

Белозеров отметил, что железные дороги все больше и больше становятся городским видом транспорта. "Здесь открыты две новые платформы, четыре новых пути. Это дает возможность улучшить технологию: убрать поезда в новую точку, чтобы МЦД заработали с большей интенсивностью", - сказал он.

В новый павильон Белорусского вокзала со среды переведены ускоренные поезда до Усова и Одинцова, а освободившиеся транзитные пути Белорусского вокзала будут отданы для обслуживания поездов МЦД. Через несколько месяцев Белорусский вокзал станет одной из наиболее востребованных станций первой линии наземного метро МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню. Новый павильон будет иметь выходы на площадь Тверской заставы и улицу Грузинский вал, минуя старое здание Белорусского вокзала.

В настоящее время проект МЦД предусматривает запуск пяти диаметров: 375 км пути со 186 станциями. Ожидается, что их запуск улучшит транспортное обслуживание 9,6 млн человек - 6,9 млн москвичей и 2,7 млн жителей 17 городов Московской области. Пассажиропоток диаметров превысит 300 млн человек в год, а нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы, как ожидается, уменьшится на 10-12%. Кроме МЦД-1 в конце 2019 года планируется открыть пассажирское движение по диаметрам МЦД-2 Нахабино-Подольск.