Московские профсоюзы и Мосгордума взяли на контроль ситуацию с зарплатами на мелькомбинате

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Москвы и Мосгордума взяли на контроль ситуацию на московском ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках", где сотрудникам уже несколько месяцев не платят зарплату.

"Мы взяли эту ситуацию на контроль и добьемся, чтобы этим людям была выплачена заработная плата. А с этими нерадивыми руководителями, которые довели до такого состояния людей, будет разбираться прокуратура. Я надеюсь, по всей строгости", - сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

По словам депутата Мосгордумы, члена постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Наталии Метлиной, требуя выплаты заработных плат, сотрудники объявили голодовку, которая длится уже три дня. Столичный парламент также взял на контроль вопрос с невыплатами и намерен в первую очередь добиться отмены голодовки рабочих за счет хотя бы частичных выплат.

"Я поставила депутатов Мосгордумы в известность, ситуация патовая: 60 человек находятся третий день в голодовке, с 30 сентября. Это не шантаж, это крик души, вынужденная мера, потому что люди давно не могут получить причитающуюся им зарплату. Прежде всего тактическая задача - вывести людей из голодовки, значит, каким-то образом гарантированно выдать им деньги. Может не всю сумму целиком, но под гарантии города", - отметила она.

Метлина выразила уверенность, что в течение суток какое-то решение будет. "Мы пытаемся надавить на управляющего - он обещал в течение нескольких часов выдать решение, как он будет закрывать долги", - пояснила она.

По мнению Метлиной, сам комбинат является стратегически важным предприятием, которое следует сохранить.

Сегодня стало известно, что по материалам прокуратуры в отношении гендиректора московского ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве и невыплате зарплат.

О проблеме группы "Настюша"

Проблемы группы компаний "Настюша" начались с лета 2017 года, когда основатель компании Игорь Пинкевич был арестован по делу о мошенничестве со средствами дольщиков единственного девелоперского проекта ЖК "Царицыно" в Москве, строительство которого началось в 2006 году. Решением проблемы пострадавших владельцев долей этого недостроя, который стал самым сложным в столице, занялась мэрия города, выделив необходимые средства и управленческие ресурсы на завершение проекта.

Однако другие предприятия группы, связанные с основным бизнесом в области пищевого производства, стали сталкиваться в проблемами выплаты зарплат. Так, в декабре 2018 года на мелькомбинате "Черкизово" в Москве 105 работников объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. В феврале этого года прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками "Торговый дом "Настюша" на 45 млн рублей. В июне власти Подмосковья были вынуждены искать инвестора для решения проблемы принадлежащего группе "Настюша" Сергиево-Посадского хлебокомбината - у предприятия образовалась задолженность на 14 млн рублей.

Практически все эти ситуации сопровождались голодовками рабочих с требованием выплаты зарплаты.