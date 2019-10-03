Движение на Красной Пресне ограничат из-за акции памяти о событиях 1993 года

Также 4 октября проезд будет ограничен по площади Краснопресненская Застава с 00:01 до 06:00 и с 14:00 до 17:30 и по улице Красная Пресня от улицы Трехгорный Вал по улице Дружинниковская с 17:30 до 18:15.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Движение машин в Москве по Дружинниковской улице от улицы Красная Пресня до переулка Капранова будет перекрыто 4 октября с 17:30 до 18:15. Это следует из сообщения столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Здесь было пожестче, чем в горячих точках" Воспоминания фотокорреспондентов ТАСС к 25-летию путча 1993 года

Из сообщения на сайте КПРФ следует, что в этот день и время на Красной Пресне состоится акция в память о событиях октября 1993 года.

Октябрьские события 1993 года

Третьего октября 1993 года в Москве были распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации, это стало следствием конституционного кризиса, случившегося в России в 1992 году. Возникшие разногласия переросли в вооруженное противостояние двух политических сил: сторонников президента РФ Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного Совета РФ.

Поводом для вооруженного столкновения послужил указ президента "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", фактически упразднивший деятельность Верховного Совета. Сторонники ВС захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать Останкинский телецентр. На следующий день, 4 октября, по решению Ельцина начался штурм Белого дома, во время которого он был обстрелян из танков. В ходе боевых действий 147 человек были убиты, еще 348 - ранены, большинство из них были мирными жителями.

В итоге победу одержали сторонники президента, что означало конец для всей структуры советской власти, существовавшей в стране с 1917 года. Согласно новой Конституции, принятой в декабре 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.