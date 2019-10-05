УГИБДД Москвы призвало автомобилистов подготовиться к выпадению снега

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Столичное управление Госавтоинспекции призвало водителей заранее подготовиться к снегу, который может выпасть в ночь на понедельник в Москве. Об этом ведомство сообщило ТАСС в субботу.

"Столичная ГИБДД напоминает водителям о приближении изменений климатических условий и призывает озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. Необходимо проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки - на их пригодность к использованию. Также не стоит забывать о потребности в омывающей жидкости", - сказали в ГАИ.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что в ночь на понедельник в столичном регионе может выпасть снег.

"В начале недели у нас, так скажем, не жарко. В понедельник ночью минус 2 - плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен. Днем 1-6 градусов тепла ожидается. Наступает такая глубокая осень", - сказала Макарова.