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Движение на Волгоградском проспекте Москвы ограничено из-за перевернувшегося грузовика

ГИБДД советует искать пути объезда

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Движение по Волгоградскому проспекту в Москве ограничено в обе стороны из-за перевернувшегося грузовика с сжатым газом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"В связи с ДТП на Волгоградском проспекте движение ограничено в обе стороны. Просим автовладельцев заранее искать альтернативные пути объезда", - сообщили в столичной ГАИ.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на Волгоградском проспекте опрокинулся грузовик с газом. В результате аварии пострадавших нет, на месте работают оперативные службы города.

В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) автомобилистам рекомендуют объезжать аварию по Рязанскому проспекту и Северо-Восточной хорде.

Теги
Россия
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