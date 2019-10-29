Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за похолодания

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о затруднении дорожной обстановки из-за похолодания, ограничений и ремонтных работ. Для поездок рекомендуется использовать городской транспорт, сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.

"Движение в Москве сегодня плотное. Влияют похолодание, провоцирующее много мелких ДТП, дождь, временные ограничения в центре и ремонтные работы в разных частях города. Вечером стоит выбрать метро, особенно, если куда-то спешите", - говорится в сообщении.

По данным портала Яндекс.Пробки в 15:00 затор в Москве оцениваются в семь баллов.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве во вторник ожидается облачная погода, местами дождь с мокрым снегом и до плюс шести градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.