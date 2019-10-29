Движение на МКАД восстановлено после аварии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Движение на участке МКАД, где утром произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего кислородные баллоны, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение восстановлено в 13:30 мск в полном объеме по всем полосам", - сообщили в управлении.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что около 10:30 мск в районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП. В результате аварии баллоны с газом оказались на проезжей части, из некоторых была утечка. Движение было ограничено по четырем полосам.