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Движение на МКАД восстановлено после аварии

Ранее из-за ДТП было перекрыто четыре полосы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Движение на участке МКАД, где утром произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего кислородные баллоны, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение восстановлено в 13:30 мск в полном объеме по всем полосам", - сообщили в управлении.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что около 10:30 мск в районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП. В результате аварии баллоны с газом оказались на проезжей части, из некоторых была утечка. Движение было ограничено по четырем полосам.

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Россия
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