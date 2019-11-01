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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено в центральной части города, на большинстве вылетных магистралей и практически на всем протяжении МКАД
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы достигла девяти из максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.

Пробки практически парализовали движение в столице. Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков. Кроме того, сложно проехать по улице Профсоюзная, на большинстве крупных вылетных магистралей и шоссе.

Движение по МКАД затруднено практически на всем протяжении.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил горожан об осложнении движения из-за снега и гололедицы. Москвичей просили заранее планировать вечерние поездки и по возможности пользоваться городским транспортом.

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