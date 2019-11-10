Движение в районе 31 км МКАД восстановлено после аварии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по трем полосам внутренней стороны МКАД в районе 31 км, ограниченное ранее из-за столкновения двух машин, восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Авария с участием "Камаза" и легкового автомобиля произошла в воскресенье утром. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Из-за аварии движение транспорта было ограничено от пересечения МКАД с Востряковским проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 5450.