Власти Москвы опубликовали адреса камер, фиксирующих нарушения правил парковки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) опубликовал на своем сайте адреса 258 камер с круговым обзором "Стрит Фалькон", фиксирующих нарушения правил стоянки и остановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Камеры фотовидеофиксации с круговым обзором для выявления нарушений правил парковки начали устанавливать на улицах Москвы в мае 2018 года. Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками, а также фиксирует машины на платной парковке для проверки оплаты. Они могут поворачиваться на 360 градусов. Ранее для публичного пользования также стали доступны адреса размещения более чем 2 тыс. камер фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения.

"В настоящее время в Москве установлено 258 комплексов "Стрит Фалькон". Комплексы полностью соответствуют законодательству. Камеры устанавливаются в местах, где чаще всего нарушают правила дорожного движения и парковки, по запросам и согласованию с ГИБДД и городскими службами, сразу после установки комплексов количество нарушений значительно снижается. Актуальный адресный перечень камер имеется в открытом доступе на сайте "Московского паркинга", - сказал собеседник агентства.

Если штраф неправомерен

Он отметил, что в том случае, если штраф был выписан неправомерно, автомобилист может подать на обжалование и постановление будет отменено. "Количество отмененных постановлений по данным с камер составляет менее 1%. Добавим также, что, в соответствии с ГОСТами, применение табличек "Фотовидеофиксация" носит рекомендательный характер, обязательность их применения нормативными документами не устанавливается. Учитывая высокую плотность размещенных на улицах Москвы дорожных знаков, разметки и средств фиксации установка дополнительных знаков и нанесение разметки приведет к избыточности информации", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте АМПП, камеры, в частности установлены по адресам площадь Тверская застава, 7с1; Ленинградский проспект, 74к1, Новый Арбат, 24; улица Тверская, 19; Кутузовский проспект, 8; улица Петровка, 3; Болотная набережная, 13; Тверской бульвар, 1; улица Ильинка, 4; улица Неглинная, 6/2с1; Комсомольская площадь, 5; улица Профсоюзная, 102А; улица 9-я Парковая, 26к1; Ленинский проспект, 131; Алтуфьевское шоссе, 88; улица Бутырская, 97с2; улица Новослободская, 23; проспект Академика Сахарова, 12; Гоголевский бульвар, 17с1.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил ТАСС о намерении направить письмо на имя главы администрации президента Антона Вайно с просьбой провести экспертизу установки в Москве камер фиксации нарушений правил дорожного движения "Стрит Фалькон". Лысаков отмечает, что способ внедрения таких камер "скорее напоминает расстановку капканов на водителей, чем мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений". Ранее депутат уже обращался с соответствующими просьбами в Генпрокуратуру РФ.