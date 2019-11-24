Дополнительные поезда планируют запустить на МЦД в пиковые часы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планируют увеличить количество поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) в часы пик. Об этом сообщается на странице МЦД в соцсети "ВКонтакте".

"Мы внимательно читаем все ваши отзывы и работаем над тем, чтобы сделать вашу поездку на МЦД удобнее. Наши коллеги из РЖД и ЦППК в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик. Напомним, что по тарифам МЦД работают не только "Иволги", но и обычные электрички в пределах диаметров и аэроэкспрессы на участке от Одинцово до Окружной на D1", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября.

В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

За третий день после начала движения не было зафиксировано ни одного сбоя. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек.