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На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве восстановлено движение после ДТП

Движение было затруднено из-за столкновения автомобилей "ВАЗ" и Ford 

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на западе Москвы на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе после лобового столкновения двух автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Движение на Кутузовском проспекте при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу, где произошел наезд автомобиля такси на препятствие, в настоящее время возобновлено, - сообщила собеседница агентства. - Также движение полностью восстановлено на Можайском шоссе в сторону области".

Движение было затруднено из-за лобового столкновения автомобилей "ВАЗ" и Ford на Можайском шоссе в районе дома 8 в сторону области. Кроме того, на Кутузовском проспекте в районе дома 23 при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу водитель такси совершил наезд на препятствие.

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