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Более 13,3 тыс. парковочных мест оборудуют около станций МЦД-1 и МЦД-2 к 2023 году

Первые центральные диаметры запустили 21 ноября

Москва, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 13,3 тыс. парковочных мест планируют к 2023 году создать в Москве и Подмосковье возле станций Московских центральных диаметров - МЦД-1 и МЦД-2. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Уже к 2023 году возле станций МЦД-1 и МЦД-2 в Москве и Московской области планируется организовать парковки на более 13,3 тыс. парковочных мест. Мы хотим, чтобы в московском регионе была создана удобная единая транспортной система. На МЦД в Москве будут действовать все те же виды билетов, записываемые на карту "Тройка", что и на городском транспорте, а пересадка с метро и МЦК будет бесплатной", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, две линии МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" - от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский" - от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября.

"У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо", - добавляется в сообщении.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператор перевозок - АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

 

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