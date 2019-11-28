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Ликсутов: рост числа поездок на МЦД в 40 раз выше, чем на других пригородных направлениях

За первую неделю работы МЦД пассажиры совершили более 3,1 млн поездок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Динамика роста количества поездок на Московских центральных диаметрах "Белорусско - Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско - Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), в 40 раз выше, чем на других пригородных направлениях столичной железной дороги. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта.

"В первую неделю работы пассажиры совершили более 3,1 млн поездок на новом наземном метро. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 8% или 239 тыс. поездок. Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок. Например, в среднем по остальным направлениям число поездок увеличилось на 0,2-0,3%, по отношению к прошлому году, то есть в 40 раз меньше", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, на МЦД-1 за неделю пассажиры совершили более 1,48 млн поездок, а на МЦД-2 - более 1,65 млн. С 25 ноября на втором диаметре выросло количество пассажирских мест в часы пик на 30%, с 489 тыс. до 635 тыс. - за счет увеличения количества вагонов поездов "Иволга" до 11 и выпуска дополнительных 10-вагонных поездов "Ласточка".

По поручению мэра столицы, с 9 декабря 2019 года и на МЦД-1 количество вагонов во всех поездах "Иволга" будет увеличено с семи до 11. Благодаря этому количество пассажирских мест в часы пик вырастет до 615 тыс. (+10%).

Разгрузка метро

В департаменте также добавили, что благодаря запуску МЦД наблюдается и разгрузка метрополитена - до 9,1%. Стало свободнее на перегонах "Киевская" - "Парк Победы", "Кутузовская" - "Фили", "Новослободская" - "Савеловская", "Белорусская" - "Аэропорт". Самые высокие показатели разгрузки зафиксированы на станциях "Деловой центр" Большой кольцевой линии метно (-15.7%) и "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии (-11,7%). Наибольший прирост пассажиропотока пришелся на ранее мало востребованные станции, которые имеют пересадку на МЦД: "Волоколамская" (+18,2%), МЦК Новохохловская (+19,3%), МЦК Стрешнево (+11,1%).

До 8 декабря включительно проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте "Одинцово - Окружная" курсируют в режиме МЦД поезда "Аэроэкспресс".

О проекте МЦД

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, в отличие от обычных электричек, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

 

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов
Движение затруднено в центре города и на небольших участках МКАД
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