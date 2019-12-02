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Хоспис "Дом с маяком" получил грант на конкурсе "Москва - добрый город"

Размер гранта составил 10,8 млн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы выделят гранты для 150 благотворительных фондов и организаций в рамках конкурса "Москва - добрый город", самую большую сумму получит детский хоспис "Дом с маяком". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения.

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"Конкурсная комиссия одобрила 150 заявок на получение грантов "Москва - добрый город". 20 фондов, лидеров некоммерческого сектора, получили большие гранты со средним объемом финансирования от 5 до 10 млн рублей. 99 НКО получили средние гранты до 5 млн рублей. Еще 31 проект получил малый грант до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самый большой грант в размере 10,8 млн рублей получил детский хоспис "Дом с маяком", который оказывает социально-психологическую поддержку своим подопечным и их семьям, также родители могут оставить в хосписе ребенка на несколько дней под присмотром квалифицированных нянь.

Всего же на конкурс подали свыше 500 заявок, все проекты прошли экспертизу. Общая сумма финансирования благотворительных проектов в год - 550 млн рублей, 400 млн из них выделено социальным блоком правительства Москвы, а 150 млн добавляют сами организации. Номинации конкурса поделены на семь тематических блоков: проекты для людей с инвалидностью, семей с детьми, лиц, исключенных из социума (бездомные, бывшие заключенные), проекты продвижения системного волонтерства, развития культуры благотворительности и взаимопомощи, профилактика социально опасных заболеваний и другие.

Отмечается, что самой популярной среди участников стала категория, посвященная помощи и поддержке людей с инвалидностью. "Конкурс помог выявить очень нужные для москвичей проекты, которые облегчат жизнь тысячам людей. Мы расскажем самим благополучателям о том, какой помощью от общественных организаций, получивших гранты, они смогут воспользоваться, дадим адреса и контакты всех организаций. НКО смогут внести свои услуги в социальный навигатор на сайте департамента, чтобы москвичи узнали о них и четко понимали, как, где и к кому они могут обратиться за помощью", - приводятся в сообщении слова первого замруководителя столичного департамента соцзащиты населения Александры Александровой.

Власти столицы учредили новую программу грантовой поддержки социальных проектов некоммерческих организаций "Москва - добрый город" в начале сентябре 2019 года. В пресс-службе правительства Москвы сообщали, что предоставление грантов НКО позволит более активно привлечь некоммерческий сектор столицы и волонтерское сообщество к решению актуальных социальных проблем и улучшению жизни москвичей.

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