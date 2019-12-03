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В домах на юго-востоке Москвы восстановили электроснабжение

Ранее там произошло замыкание в трансформаторной подстанции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение жилых домов восстановили на юго-востоке Москвы после замыкания в трансформаторной подстанции, подача электричества в настоящее время осуществляется по резервной схеме. Об этом ТАСС в среду сообщили в едином контакт-центре МОЭСК.

"В Выхино включили всех. По резервной схеме, правда, но уже включили", - сообщил оператор контакт-центра.

Ранее во вторник вечером источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что несколько домов на юго-востоке Москвы обесточены из-за замыкания в трансформаторной подстанции на Самаркандском бульваре. Без света находились дома по Ферганской улице, Самарканскому бульвару, Ферганскому проезду и несколько домов по Волгоградскому проспекту.

Теги
Россия
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На юго-востоке Москвы произошло замыкание в электроподстанции
Несколько домов обесточены
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