В домах на юго-востоке Москвы восстановили электроснабжение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение жилых домов восстановили на юго-востоке Москвы после замыкания в трансформаторной подстанции, подача электричества в настоящее время осуществляется по резервной схеме. Об этом ТАСС в среду сообщили в едином контакт-центре МОЭСК.

"В Выхино включили всех. По резервной схеме, правда, но уже включили", - сообщил оператор контакт-центра.

Ранее во вторник вечером источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что несколько домов на юго-востоке Москвы обесточены из-за замыкания в трансформаторной подстанции на Самаркандском бульваре. Без света находились дома по Ферганской улице, Самарканскому бульвару, Ферганскому проезду и несколько домов по Волгоградскому проспекту.