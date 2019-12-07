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Глава Мосгордумы предложил ужесточить наказание за вождение без прав и превышение скорости

По мнению Алексея Шапошникова, властям также следует вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и управление автомобилем без прав. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Всех нас потрясла авария, произошедшая в Москве у станции МЦК "Окружная". Сбивший насмерть трех человек водитель оказался пьян. У МГД есть законодательные инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости. Считаю, что давно назрела необходимость подобного изменения законодательства. Пора бороться за нашу с вами безопасность и в первую очередь - безопасность наших детей", - написал Шапошников.

По его словам, в Уголовный кодекс РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости. То же самое - за неоднократное управление автомобилем без прав.

Председатель столичного парламента привел статистику ДТП: за период с 2013 по 2018 годы на территории Российской Федерации произошло 31,23 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в результате которых погибли 4,1 тыс. и пострадали 35,18 тыс. человек.

"Считаю также важным в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков. В частности, предусмотреть обязательную установку контрольных устройств (алкозамков) на такси и каршеринге", - добавил Шапошников.

Утром в субботу возле дома №29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца (МЦК). В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие - пешеходы, водитель остался жив. В момент ДТП он находился за рулем в состоянии опьянения. Позже выяснилось, что у водителя также имеется за год 12 штрафов за превышение скорости.

Теги
РоссияШапошников, Алексей Валерьевич
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