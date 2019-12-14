В Москве восстановили движение автомобилей в районе Глебовского моста после ДТП

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Последствия дорожной аварии устранили в районе Глебовского моста в Москаве, движение транспорта восстановлено. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Последствия ДТП устранены, движение по Глебовскому мосту и Проектируемому проезду №1888 восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщали в столичном управлении ГИБДД, в субботу легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком, ДТП произошло около 06:00 мск на перекрестке у Глебовского моста с легковым автомобилем Honda и "Газелью". В результате ДТП легковая машина пробила ограждение реки Яузы и вылетела в воду. Водитель и пассажир Honda погибли.