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В Москве восстановили движение автомобилей в районе Глебовского моста после ДТП

Последствия падения автомобиля Honda в Яузу после столкновения с грузовиком устранены

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Последствия дорожной аварии устранили в районе Глебовского моста в Москаве, движение транспорта восстановлено. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Последствия ДТП устранены, движение по Глебовскому мосту и Проектируемому проезду №1888 восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщали в столичном управлении ГИБДД, в субботу легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком, ДТП произошло около 06:00 мск на перекрестке у Глебовского моста с легковым автомобилем Honda и "Газелью". В результате ДТП легковая машина пробила ограждение реки Яузы и вылетела в воду. Водитель и пассажир Honda погибли.

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Россия
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