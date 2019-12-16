Сообщения о минировании аэропортов, вокзалов, судов и школ в Москве оказались ложными

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили здания и прилегающую территорию аэропортов, железнодорожных вокзалов, районных судов и школ Москвы и не нашли взрывоопасных предметов, информация о минировании оказалась ложной. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы в четырех аэропортах, 10 судах, школах и больницах, а также на пяти железнодорожных вокзалах не обнаружены. Сообщения об угрозе взрыва оказались ложными", - сказал собеседник агентства. Всего, по данным источника, в понедельник из-за сообщений о минировании были проверены в Москве порядка 60 объектов.

Ранее в понедельник оперативные службы приступили к проверкам 10 московских судов, свыше 10 школ и детской больницы на севере столицы из-за анонимных сообщений о минировании. Также сообщения с угрозами взрыва были направлены в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также на Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы.

Волна минирований в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.