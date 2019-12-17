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Пять школ в Москве проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Ранее информация о "минировании" поступила в 13 районных судов Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в пять школ Москвы, на местах работают сотрудники экстренных служб. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в зданиях пяти школ Москвы заложены взрывные устройства. Проводится проверка данной информации, идет обследование территорий", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник информация о "минировании" поступила в 13 районных судов Москвы. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали.

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