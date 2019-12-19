Движение к улице Маросейке восстановили со стороны Лубянского проезда и Новой площади

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение к улице Маросейке в центре Москвы восстановили со стороны Лубянского проезда и Новой площади, сообщается в четверг в официальном Twitter ЦОДД.

"Движение с Лубянского проезда на ул. Маросейка открыто <...> Левый поворот с Новой площади на ул. Маросейка открыт", - говорится в сообщении.

Добавляется, что левый поворот с Новой площади на ул. Маросейка также открыт. Сохраняются перекрытия на ул. Большая Лубянка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую ул.

Ранее в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили трассы следования.

В новость были внесены изменения (19:59 мск) — добавлены подробности по тексту.