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Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Движение по Садовому кольцу в Москве после аварии, при которой загорелись столкнувшиеся машины, полностью восстановлено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме", - сообщили в УГИБДД.

В субботу в 20:20 в районе дома 1 по улице Большая Садовая произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии обе машины загорелись на площади 15 кв. м. Возгорание потушено, пострадавших нет. Одна из машин, попавших в ДТП - "Ауди".

Теги
Россия
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На внутренней стороне Садового кольца в Москве движение ограничено из-за ДТП
В результате столкновения двух машин произошло возгорание
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