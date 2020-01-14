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Информация о "минировании" школ в Москве оказалась ложной

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специалисты в ходе проверки сообщений о "минировании" не обнаружили взрывоопасных предметов в ряде школ Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверка в школах завершена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Сообщения о "минировании", которые поступили ранее во вторник в несколько школ, оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

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