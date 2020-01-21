Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы перевели городские службы на усиленный режим работы. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 17 м/с, а ночью и утром 22 января - мокрый снег и образование гололедицы.

"Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и усилением ветра <…> Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее ЦОДД предупредил водителей о возможной гололедице на дорогах в Москве. В Москве во вторник ожидается облачная погода, небольшие осадки и до плюс пяти градусов. В ночь на среду температура может опуститься до нуля градусов.