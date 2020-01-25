МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и назвал студенчество жизнерадостной порой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Студенчество - прекрасная и жизнерадостная пора. Время постигать новое и расширять горизонты, наслаждаться молодостью и строить планы на будущее. Время мечтать и побеждать, дружить и любить. Москва - столица российского студенчества, объединяющая 750 тысяч учащихся вузов из разных уголков страны и мира, это лучший город для образования, самореализации и карьерного роста, которому нужны ваши знания, энергия и талант", - говорится в тексте поздравительной телеграммы Собянина.

Мэр также отметил, что Москва - это мегаполис с большим количеством "зачетных" мест. Среди них - Воробьевы горы, Парк Горького, ВДНХ и десятки других площадок, где в Татьянин день пройдут увлекательные мероприятия.

Праздничные мероприятия пройдут по всей столице. 19 парков подготовили к празднику специальную программу. Для молодежи будут организованы спортивные соревнования, игры, флешмоб и квизы. Сразу на нескольких площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Татьянин день пройдут праздничные концерты.

Ряд катков будет работать для студентов бесплатно, билет на некоторые ледовые площадки будет стоить дешевле, чем обычно. Также на любой сеанс сети кинотеатров "Москино" учащиеся смогут сходить за 199 рублей, а на Останкинской башне будут организованы бесплатные экскурсии. Нужно будет заплатить только за входной билет, который студенты смогут приобрести со скидкой.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.