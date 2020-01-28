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Движение по Волгоградскому проспекту в Москве восстановлено после ДТП

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Движение транспорта по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы, частично перекрытое из-за столкновения четырех машин, восстановлено. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"На Волгоградском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Было нарушено движение транспорта, в настоящий момент оно восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, в ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадали два человека. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение по Волгоградскому проспекту в Москве частично перекрыто из-за ДТП. При столкновении пострадал один человек.

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