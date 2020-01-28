Открытие Музея московского транспорта запланировано на 2023-2024 годы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Музей московского транспорта планируют открыть в 2023-2024 годах в столице. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

"Для нас для транспортного комплекса Москвы - это большое событие. Мы стоим в преддверии большой работы, которую еще предстоит делать не один год. Работу, которая связана с приведением в порядок данной площадки в первозданный вид. Примерно через три четыре года здесь, на Новорязанской улице, в здании бывшего транспортного парка, мы планируем открыть Музей московского транспорта", - сказал Ликсутов. Он добавил, что на данный момент у них уже есть коллекция специальной техники, которая будет представлена в музее.

По словам директора Музея московского транспорта Оксаны Бондаренко, главная задача сейчас - вернуть городу культурный, архитектурный шедевр. "Это почетная и серьезная миссия. Нельзя не заметить, что форма этого здания - полукольцо, это тоже нам кажется очень символичным, ведь вся транспортная система Москвы построена на кольцах: Бульварное, Садовое, Третье, МЦК. Это полукольцо, поставленное на карту Москвы Мельниковым, с ажурными переплетами Шухова, диктует нам в том числе и нашу идею для этого музея", - сказала Бондаренко.

Она также отметила, что концепция музея пока еще находится в разработке. "Концепцией занимается "Меганом", Григорян, потому что это большое имя в московской архитектуре, и скоро мы предоставим широкой публике и общественности концепцию музея", - сказала Бондаренко.