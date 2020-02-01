Минприроды РФ готовит иск в связи с вырубкой деревьев вблизи нацпарка "Лосиный остров"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минприроды России готовит иск в связи с вырубкой деревьев в непосредственной близости с границами нацпарка "Лосиный остров" для строительства жилого дома, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства, уточнив, что застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

"Минприроды России готовит иск по данному нарушению. Факт зафиксирован, составлен протокол. Нарушение выявлено в охранной зоне национального парка "Лосиный остров" в непосредственной близости к границе парка (150 м) по адресу: Открытое шоссе, вл. 30. На территории ведутся работы по вырубке деревьев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки, генподрядчиком - АО "Внешстройимпорт".

"Данная хозяйственная деятельность не проходила согласования в Минприроды России. Примем все меры в соответствии с действующим законодательством", - отметил собеседник.

Сейчас также ведутся разбирательства о законности строительства ЖК "Сказочный лес" у границ нацпарка. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство этого ЖК 30 июня 2018 года. Общая площадь объекта составляет 167,3 тыс. кв. м, а стоимость квартир в нем, по данным сайта cian.ru, варьируется от 2,99 млн до 9,746 млн рублей. Администрация нацпарка подала иск к Москомархитектуре и просила признать выданное разрешение на строительство незаконным, утверждая, что стройка ведется в охранной зоне. Арбитражный суд Москвы 24 января признал, что разрешение на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" у границ нацпарка было выдано компании "Гранднэкст" законно. Директор "Лосиного острова" Рустам Якубов сообщил ТАСС, что с решением суда администрация не согласна и готовит апелляцию.

"Стройка сейчас там достаточно вялотекущая, но мы все равно готовим апелляцию. Кроме того, в марте у нас будет суд о приостановке данных работ. Мы все усилия приложим совместно с Минприроды", - сказал он.