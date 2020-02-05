СК проверит историю с ребенком, сбежавшим из детсада в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку озвученной в СМИ истории о ребенке, который, соскучившись по родителям, сбежал из детского сада на северо-западе Москвы и пешком пошел в Красногорск. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Из сообщения следует, что ребенок соскучился по родителям и решил пойти самостоятельно домой. Он вышел незамеченным из здания детского сада, расположенного на северо-западе Москвы, и пошел пешком в Красногорск. Прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые впоследствии доставили ребенка домой", - сообщила Иванова.

По этой истории следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве, организовано проведение доследственной проверки. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения по ст. ст. 125, 293 УК РФ (оставление в опасности и халатность)", - сообщила представитель ГСУ.

Воспитатель и охранник уволены

Воспитатель группы детского сада при школе №1358 в Москве, его помощник и охранник уволены после инцидента, который произошел 30 января, сообщил ТАСС в среду и.о. директора школы Дмитрий Комиссаров. "Уже на следующий день после происшествия он присутствовал в детском саду и в настоящий момент продолжает его посещать. Причиной случившегося стало, конечно, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками дошкольного учреждения. В связи с этим было принято решение уволить воспитателя, помощника воспитателя дошкольной группы и администратора данного корпуса. За невыполнение обязанностей был также заменен охранник отделения, а охранному предприятию направлена официальная претензия", - сказал Комиссаров.

По его словам, 30 января воспитанник дошкольной группы самостоятельно покинул территорию детсада, вытащив у воспитателя магнитную карточку. Как только сотрудники заметили пропажу ребенка, они начали поиск в здании и на территории детсада, а также просмотрели видеозаписи с камеры наблюдения. Приблизительно через полчаса в школу позвонили из полиции.

Комиссаров добавил, что "со всеми сотрудниками был проведен повторный инструктаж об усилении контроля за воспитанниками, в данный момент решается вопрос об установке дополнительных камер внутри помещения".

В новость в 21:40 мск внесены изменения - добавлена информация СК.