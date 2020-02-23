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МЧС не выявило превышения уровня радиации в районе платформы "Ростокино" в Москве

В ведомстве сообщили, что угрозы здоровью людей нет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС не выявили превышения уровня радиации в районе платформы "Ростокино". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В районе платформы "Ростокино" передвижной лабораторией ГУ МЧС России по Москве был проведен мониторинг уровня радиации. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано. Угрозы здоровью граждан нет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте находится подразделение Федерального государственного унитарного предприятия "Радон".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные активисты совместно с депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым обнаружили радиоактивную гранитную плитку на платформе "Ростокино", площадь радиоактивного участка якобы составляет 5 кв. метров.

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Россия
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