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Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" пройдет в мае в Зарядье

Организаторы мероприятия сообщили, что отборочный этап пройдет 16 мая

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дирекция фестиваля "Спасская башня" объявила о начале регистрации участников смотра-конкурса детских духовых оркестров, который пройдет в мае в московском парке Зарядье, сообщили его организаторы журналистам в понедельник.

"Дирекция фестиваля "Спасская башня" приглашает творческие коллективы Центрального федерального округа России принять участие в Четвертом смотре-конкурсе детских и молодежных духовых оркестров. Музыканты, прошедшие отбор, получат возможность выступить в финале Седьмого фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет на Красной площади с 28 по 30 августа 2020 года на сцене Детского городка военно-музыкального фестиваля", - сказали в дирекции.

Организаторы мероприятия сообщили, что отборочный этап детского фестиваля пройдет в московском парке Зарядье 16 мая.

По информации дирекции фестиваля, с каждым годом проект развивается - расширяется география, увеличивается количество участников. "Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы, - это выявление и поддержка юных талантливых музыкантов, создание благоприятных условий для их культурного развития", - подчеркнули организаторы.

Фестиваль детских духовых оркестров проводится дирекцией "Спасской башни" при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" имени Валерия Халилова с 2014 года. Смотр-конкурс детских духовых оркестров "Спасская башня детям" Центрального федерального округа как отборочный этап военного "Спасской башни" впервые прошел в 2017 году в Александровском саду. С 2018 года смотр-конкурс проходит при поддержке мэра и правительства Москвы на сцене большого амфитеатра парка "Зарядье".

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