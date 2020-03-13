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Распространение коронавируса нового типа
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В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом

В столичном штабе по профилактике коронавируса отметили, что двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан. Двое из них госпитализированы, сообщил в пятницу столичный штаб по профилактике коронавируса.

"В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

Одним из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве оказалась девочка-подросток.  "Один из заболевших - подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу", - сообщили в штабе.

Там также уточнили, что девочка с 4 марта была дома, а с 10 марта ее класс закрыли на карантин из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"В настоящий момент на карантин закрыто здание [школы]", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что 13 марта в Москве было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Всего в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.

В новость были внесены изменения (17:07 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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