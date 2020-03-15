{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов на Рижском направлении МЖД возобновили

Оно было приостановлено из-за наезда на пешехода

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение электричек в сторону области на Рижском направлении Московской железной дороги в воскресенье утром возобновили после инцидента с наездом на пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"После незапланированной стоянки поезд продолжил движение. Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении и МЦД-2 пригородных поездов", - сказал собеседник агентства.

Движение в сторону области на этом направлении было приостановлено из-за наезда на пешехода. Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызывали представителей экстренных служб.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве со склада украли более тонны красной икры
Сумма ущерба составила более 3 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС