Движение поездов на Рижском направлении МЖД возобновили

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение электричек в сторону области на Рижском направлении Московской железной дороги в воскресенье утром возобновили после инцидента с наездом на пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"После незапланированной стоянки поезд продолжил движение. Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении и МЦД-2 пригородных поездов", - сказал собеседник агентства.

Движение в сторону области на этом направлении было приостановлено из-за наезда на пешехода. Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызывали представителей экстренных служб.