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В Москве коммунальные службы проводят дезинфекцию подъездов жилых домов ежедневно

Сотрудники Комплекса городского хозяйства несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб Москвы в ежедневном режиме проводят дезинфекцию подъездов в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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"Подразделениям Комплекса городского хозяйства дано указание усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий и находящихся на них жилых объектах, в том числе детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов", - приводится в сообщении пресс-службы слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Особое внимание уделяется дезинфекции входных групп, мест общего пользования многоквартирных домов и административных зданий. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. В городе проведена внеочередная дератизация.

"В работе задействованы специалисты районных "Жилищников", "Автомобильных дорог" и управляющих компаний, а также сотрудники ГУП "Московский государственный центр дезинфекции", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что также дезинфекция проводится во всех клиентских офисах ресурсоснабжающих организаций города. Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.

 

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