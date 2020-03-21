Строительство быстровозводимой инфекционной больницы в Москве могут закончить за месяц

Медицинское учреждение появится в поселении Вороновском около деревни Голохвастово. Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тыс. кв. м. Его возведение - часть плана по профилактике распространения коронавируса. Вместимость новой больницы составит 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Строительство быстровозводимой инфекционной больницы в Троицком административном округе Москвы могут завершить за месяц, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Ставим себе задачу примерно в течение месяца построить объект. Точную дату не назову. Начнется монтаж - мы поймем, как готовы производители необходимые компоненты нам поставить, поймем, как быстро сможем сделать", - сказал он, пояснив, что подобные объекты даже из легковозводимых конструкций в обычном режиме строятся за шесть-восемь месяцев.

По его словам, центр строят сотрудники 35 компаний. Число занятых на строительной площадке увеличено с 3 до 5 тыс. человек, максимально на месте смогут работать около 6 тыс. Задействовано более 1,2 тыс. единиц техники.

Бочкарев добавил, что для строительства центра были привлечены генподрядчики, которые работают на объектах городского заказа, в том числе компании, занимающиеся строительством жилья и "имеющие сильные строительные подразделения". По словам заммэра, такая мобилизация в срочном строительстве новой больницы не повлияет на выполнение задач по городским программам и на сроки завершения объектов городского значения.

"Мы планируем ввести специальный режим медицинского контроля на месте строительства инфекционного центра. В определенный момент дам приказ, чтобы все рабочие надели маски, очки - чтобы вдруг кто-то из заболевших не повлиял на остальных ребят. Если начнет косить болезнь здесь - не успеем построить госпиталь", - сказал Бочкарев.

Общежитие для врачей

Бочкарев также сообщил, что на территории больницы построят общежитие, рассчитанное на проживание 2 тыс. врачей.

"Мы строим очень насыщенный и высокотехнологичный медицинский комплекс, который будет готов оказывать медицинскую помощь самым тяжелым больным. Готовим общежития для 2 тыс. врачей, которые будут здесь работать, полностью оборудованные всем необходимым, чтобы они могли отдохнуть после тяжелой смены и продолжить работу в этом комплексе", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что сейчас строится блок А - семь лечебных корпусов. В них будут проходить лечение заболевшие, состояние которых будет оценено как нормальное. Рядом возводится блок Б - реанимационные отделения на 250 мест, где будут находиться палаты интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких и другое.

По его словам, власти привлекли компании, которые занимаются метростроением. Каждой фирме выдан отдельный участок работ, чтобы они могли сконцентрироваться на нем, быстро пройти весь технологический процесс, смонтировать все "под ключ".

Мнение жителей

По словам заммэра, место для больницы выбрали с учетом мнения проживающих рядом горожан.

"Мнение местных жителей, безусловно, учитывалось. Мы соблюли необходимые нормы медицинской безопасности, минимум расстояние должно быть 100 м до ближайших населенных пунктов, жилья, а самая ближняя точка здесь - 250 м, то есть в 2,5 раза дальше, чем по существующим нормам. Конечно, некое неудобство для людей, которые проживают здесь, в поселках, мы оказываем", - сказал Бочкарев.

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