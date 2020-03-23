Ветреная погода без осадков и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ветреная погода преимущественно без осадков и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет переменная облачность, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с.

Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 8 градусов.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с утра понедельника до полудня среды.