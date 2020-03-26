Собянин назвал ограничения в Москве беспрецедентными, но необходимыми

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничительные меры, введенные в городе в связи с распространением коронавируса.

"Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека", - написал мэр на своем сайте. Он отметил, что они необходимы для замедления распространения коронавирусной инфекции и уменьшения числа заболевших.

Собянин призвал жителей других регионов воздержаться от поездок в Москву. Он подчеркнул, что вся туристическая индустрия столицы поставлена на паузу.

Вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксировали в конце 2019 года в Центральном Китае. Позднее она распространилась более чем на 150 стран и была признана пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертей. В РФ зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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