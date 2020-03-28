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Распространение коронавируса нового типа

В Москве будут выдавать паспорта только в исключительных случаях

В связи с пандемией коронавируса услугу станут оказывать по предварительной записи. Для этого нужно подать документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Московская полиция будет выдавать паспорта и ставить граждан на регистрационный учет только в исключительных случаях в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московского главка МВД.

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"Предоставление государственных услуг по вопросам миграции осуществляется только в исключительных случаях посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (подача документов в электронном виде), по предварительной записи по следующим услугам: выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства", - сообщили в ГУ МВД.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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