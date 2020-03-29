Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые будут сохранять режим самоизоляции с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщил в своем блоге в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.

Он также добавил, что ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

С понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы, независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.