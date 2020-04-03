Москвичи могут пользоваться такси при режиме самоизоляции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Москвичам при установленном режиме самоизоляции следует сохранять социальную дистанцию в 1,5 м в общественных местах, в том числе в общественном транспорте столицы, за исключением поездок в такси. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В указе мэра значится: обязать граждан соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м. Это социальное дистанцирование в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Мы исходим из того, что в такси люди могут сесть на заднее сиденье от водителя по диагонали, это будет более 1,5 м. Такси также может быть микроавтобусом, в котором этот режим можно выдержать", - сказал Шапошников.

Он добавил, что также нет ограничений по количеству передвигающихся на личном транспорте, но передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. При этом спикер настоятельно не рекомендовал москвичам покидать свои дома и квартиры без крайней необходимости во время режима самоизоляции в Москве.

Ранее Шапошников сообщил ТАСС, что москвичей не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции до оглашения правил перемещения по городу. По его словам, в рамках реализации принятых поправок в Кодекс административных правонарушений города Москвы правительство города и Главное управление МВД готовят проект соглашения по администрированию этих статей.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В новость внесена правка (15:51 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце.